Петербург снова оказался на первом месте по суточной смертности от коронавируса

За день зарегистрировано 713 новых случаев заражений.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 6 442 случая заражения коронавирусом — сообщает новостной портал «78.ru».

В одном только Петербурге за день зарегистрировали 713 новых заболевших COVID-19. Выздоровели 868 человек, были госпитализированы 104, умерли 12.

Петербург снова обогнал Москву, где зафиксировали 11 летальных исходов.

Ранее стало известно, что в Ленобласти за последние сутки выявили 77 новых случаев COVID-19.