Путин: цель СВО — защита людей и самой России

Автор: Гузель Галимова
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Владимир Путин напомним, что целью спецоперации является защита людей и самой России.

«Цель, как я уже много раз говорил, — прежде всего, защита людей и защита самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях», — сказал он в ходе общения со студентами.

Путин подчеркнул, что Москва не может допустить таких антироссийских действий у своих границ.

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19.01.2023 240
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