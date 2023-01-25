Путин: цель СВО — защита людей и самой России

Владимир Путин напомним, что целью спецоперации является защита людей и самой России.

«Цель, как я уже много раз говорил, — прежде всего, защита людей и защита самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях», — сказал он в ходе общения со студентами.