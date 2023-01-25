В Кудрово мужчина украл кота из магазина – видео

В Кудрово Ленобласти неизвестный мужчина решили прихватить с собой кота, который живет в магазине уже пять лет.
Хозяева животного заявили, что кот нуждается в особом уходе. Его нельзя кормить, чем придется, он ест определенный корм.
«Убедительная просьба, если кто-то знает или видел этого мужчину, сообщите пожалуйста», — говорится в публикации.
Видео: vk.com/kudrovochp
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