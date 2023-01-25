В Кудрово мужчина украл кота из магазина – видео

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Кудрово Ленобласти неизвестный мужчина решили прихватить с собой кота, который живет в магазине уже пять лет.

Хозяева животного заявили, что кот нуждается в особом уходе. Его нельзя кормить, чем придется, он ест определенный корм.

«Убедительная просьба, если кто-то знает или видел этого мужчину, сообщите пожалуйста», — говорится в публикации.

Видео: vk.com/kudrovochp
Вам будет интересно
В Кудрово мужчина украл кота из магазина – видео укали кота, Ленобласть, Кудрово
В кузницу Выборгского замка заглянула лиса - видео
Рано утром 20 января в кузнице Выборгского замка заметили лису. Пока мастера и главный обитатель замка - кот Сэр Филимон спали,...
23.01.2023 110
Автор