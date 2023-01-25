Похожая статистика наблюдается и в случае с ипотекой.

Такие показатели приводит «ТАСС» со ссылкой на директора департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Елизаветы Конвей. Из отчета следует, что в 2022 году в Петербурге приобретали квартиры в ипотеку на 16 % меньше, нежели в 2021.

Итого в 2022 году с удачной покупкой жилья в Северной столице можно было поздравить 42,8 тыс. граждан — на 30% меньше, чем в 2021-м. При этом «квадрат» первичной жилой недвижимости подорожал на 20%, достигнув 253 тыс. рублей.