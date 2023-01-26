Команда из Ленобласти сыграет в Высшей лиге КВН

Команда «Атомная сборная» из Ленинградской области второй раз попала в Высшую лигу КВН и готовится к 1/8 финала. В 2022 году юмористы из Соснового Бора дошли до 1/4.

«Атомная сборная» отлично выступила на фестивале «КиВиН-2022», что позволило ей войти в Высшую лигу КВН.

Ближайшая игра состоится уже 25 февраля. Соперники: «Ровеньки» (ОГУ им. Тургенева, Орел), «Без вариантов» (Пермь), «Не кипишуй – Фридом» (Астана) и «Без баб» (ГУУ, Москва).