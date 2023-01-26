Владимир Путин поддержал идею вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи

Как сообщает ТАСС, Владимир Путин считает, что в перспективе будет возможно вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи. Однако в современных условиях осуществить эту идею непросто.

Предложение повторить фестиваль, который прошел в Сочи в 2017 году, внесла студентка РУДН Дарья Семенова.

«Идея у вас хорошая. В современных условиях, наверное, непросто будет ее реализовать. Тем не менее в 2017 году несмотря на крымские события 2014 года мы провели [Всемирный фестиваль студентов и молодежи] и провели очень успешно. Я думаю, что все в свое время. Но идея сама по себе абсолютно правильная. Конечно, мы поддержим», – ответил Владимир Путин

Владимир Путин отметил, что такие события объединяют людей. Многое зависит от участников, международных организаций и поддержки региональных властей, «но прежде всего нужно выстроить взаимоотношения с соответствующими международными структурами и мобилизовать возможности федерального центра».

Владимир Путин пообещал в будущем привлечь к организации мероприятия и саму девушку, которая изъявила желание работать волонтером на фестивале.