Стало известно, сколько выходных дней будет у россиян в марте

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pxhere.com

В 2023 году переносить Международный женский день не будут.

8 марта в этом году выпадет на среду. Соответственно, переносить праздничный день на выходной не планируется.

Всего в марте будет девять выходных дней. Они выпадут на: 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 числа месяца.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта, март является одним из самых выгодных с финансовой точки зрения месяцев, чтобы взять отпуск. Для того, чтобы не потерять деньги, стоит брать сразу не менее 14 дней отпуска.

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