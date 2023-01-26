В России резко вырос спрос на IT-специалистов

По данным рекрутинговых порталов, это началось в ноябре 2022 года, когда у бизнеса появилась определённость с проектами на 2023-й.
Наём таких профессионалов усилился в январе из-за обсуждаемых инициатив по запрету работы из-за границы. Многие компании начали сокращать штат сотрудников, работающих на удалёнке, и открывать новые вакансии.
На сервисе hh.ru число вакансий в этой отрасли составляет 58 700, что на 63% больше год к году, пишет «Коммерсант». Откликов стало больше на 64%. Больше всего востребованы инженеры, программисты и разработчики, веб-инженеры, системные администраторы, аналитики и разработчики игр. Средняя зарплата составляет 60-150 тысяч рублей в месяц.
На сервисе Avito Работа отмечают рост вакансий на 52% год к году.
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