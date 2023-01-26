В Петербурге запретят продавать зажигалки и газовые баллончики несовершеннолетним

Законопроект о запрете продажи зажигалок и газовых баллончиков несовершеннолетним одобрили на заседании постоянной комиссии по соцполитике и здравоохранению.

Инициативу уже поддержал и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Продавцы обяжут спрашивать у покупателей паспорт. Нарушителей будет наказывать рублем: для граждан штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для организаций — до 300 тысяч рублей.