В Петербурге запретят продавать зажигалки и газовые баллончики несовершеннолетним

Автор: Гузель Галимова
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Законопроект о запрете продажи зажигалок и газовых баллончиков несовершеннолетним одобрили на заседании постоянной комиссии по соцполитике и здравоохранению.

Инициативу уже поддержал и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Продавцы обяжут спрашивать у покупателей паспорт. Нарушителей будет наказывать рублем: для граждан штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для организаций — до 300 тысяч рублей.

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11.01.2023 116

 

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