Марафон «Дорога жизни» объединит более трех тысяч спортсменов и любителей со всей России

Автор: Кира Нагорная
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Марафон посвящен 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 79-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады состоится 29 января во Всеволожском районе

В этом году марафон примет 3 106 участников. Самым молодым участником марафона станет 6-летняя Елизавета Касаткина. Самыми возрастными участниками марафона на дистанции 42,2 км станут 87-летний Юрий Грачевский и 70-летняя Вера Мирошниченко. На дистанции 5 км в забеге примут участие 89-летний Зуфар Исхаков и 88-летняя Нина Майкова. Дистанцию в 1 км преодолеют 80-летний Владимир Телятников и 72-летняя Ирина Богомолова

По традиции, мероприятие начнется с возложения цветов и венков к мемориалу «Разорванное кольцо». Зимний пробег проходит в Ленобласти с 1970 года. Марафон «Дорога жизни» проходит в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Напомним, что музей «Кобона: Дорога жизни» запустил виртуальный тур. У посетителей есть возможность рассмотреть отдельные экспонаты и узнать их историю. Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» предлагает видео-рассказы о заповеднике, создании Диорамы и Панорамы, а также хроники о событиях Великой Отечественной войны.

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11.01.2023 318
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