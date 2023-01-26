Подозрение пало на «ТГК-1».

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного Управления Росприроднадзора, ведомство намерено внепланово проверить ПАО «ТГК-1», в которую входит Северная ТЭЦ. Ранее лабораторное исследование сточных вод, попадающих из предприятия в Охту, зафиксировало в них отклоняющееся от допустимых показателей содержание нефтепродуктов.

Руководство ТГК-1 в беседе с «47news» заверило, что держит ситуацию на контроле.

«Наблюдения за выпуском коллектора показывают, что периодически наблюдается масляная пленка. Её источником не является Северная ТЭЦ. При этом коллектор находится в совместном пользовании нескольких предприятий на территории промзоны», — передали в компании.