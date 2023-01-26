Mastercard потеряла в 2022 году $30 млн из-за ухода из России

При этом компания оценила общие убытки от деятельности в РФ в 67 миллионов долларов.
Представители международной платежной системы Mastercard сообщили, что в 2022 году компания потеряла 30 миллионов долларов из-за антироссийских санкций и приостановки деятельности в России.
При этом компания оценила общие убытки от деятельности в РФ в 67 миллионов долларов, причем большая часть их них была связана с дополнительными расходами на персонал. Однако с учетом выгоды, полученной Mastercard из-за меньших выплат российским клиентам, убытки компании до налогообложения из-за ухода из РФ не превысят 30 миллионов долларов.
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