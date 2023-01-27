На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 27 января

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 27 января при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Вам будет интересно УАЗ показал обновленную «Буханку» 2023 года к 100-летнему юбилею СССР Новинка получит коробку-автомат и три рядам сидений. На YouTube-канале «Машинаторы» впервые рассекретили первые подробности готовящейся модернизованной УАЗ «Буханки» в честь векового... 27.11.2022 2102

Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 57,84,80,88,96,22 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 596,618 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, замена пешеходного ограждения.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 499,491,487,484,480 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов, очистка СБО от снега и грязи;

км 47-70 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 26.01 до 08:00 27.01.2023, уборка снежных валов;

км 139-143 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

подъезд к Выборгу №1 км 0-6 ограничение скорости движения в сторону государственной границы с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 170 ограничение скорости движения в сторону государственной границы с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 164 ограничение скорости движения в сторону государственной границы с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 22+500 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, восстановление работоспособности светофора Т -7;

км 32+800, км 0+700 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, восстановление работоспособности светофора Т -7.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):