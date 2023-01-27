Активисты «Невского десанта» помогают пожилым людям в Лужском районе

Ленинградская область присоединилась к Всероссийской патриотической акции «Невский десант». На базе трех поселений Лужского района будут дислоцироваться три студенческих отряда «Невского десанта».

Глава районной администрации Юрий Намлиев сообщил, что в Оредежском сельском поселении уже действуют 22 студента Государственного института экономики, финансов, права и технологий «Снегирь».

В Володарском сельском поселении приступает к работе отряд из 31 студента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого «Князь Гагарин». В Мшинском сельском поселении начнут деятельность 25 студентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Команды студентов будут помогать пожилым людям по хозяйству, например, колоть дрова, готовить, убираться, устраивать концерты и театрализованные представления.