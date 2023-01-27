Мигрант, приставив нож к горлу, ограбил таксиста в Петербурге

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении таксиста.

Незнакомец напал на мужчину возле дома на улице Асафьева. Он сел в автомобиль и приставил нож к горлу водителя. Отобрав 11 тысяч рублей, грабитель убежал с места происшествия.

По факту разбоя заведено уголовное дело. Установлено, что задержанный находился под подпиской о невыезде за кражу велосипеда.