Мигрант, приставив нож к горлу, ограбил таксиста в Петербурге

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении таксиста.
Незнакомец напал на мужчину возле дома на улице Асафьева. Он сел в автомобиль и приставил нож к горлу водителя. Отобрав 11 тысяч рублей, грабитель убежал с места происшествия.
По факту разбоя заведено уголовное дело. Установлено, что задержанный находился под подпиской о невыезде за кражу велосипеда.
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05.10.2022 3162