В России упрощен порядок подачи документов для поступления в вуз

Автор: Анастасия Щербакова
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Часть данных будет подгружаться автоматически.

Правительство РФ расширило возможности сервиса «Поступление в вуз онлайн». Теперь абитуриентам не придется заполнять часть сведение в ручном режиме. При необходимости они будут подгружаться на сервис «Поступление в вуз онлайн» автоматически за счет интеграции информационных систем.

К сервису дополнительно подключены новые системы, в том числе:
— цифровая платформа «Физическая культура и спорт»,
— государственный информресурс о детях, проявивших выдающиеся способности,
— информационная система в сфере развития добровольчества.

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26.01.2023 61
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