В России упрощен порядок подачи документов для поступления в вуз

Часть данных будет подгружаться автоматически.

Правительство РФ расширило возможности сервиса «Поступление в вуз онлайн». Теперь абитуриентам не придется заполнять часть сведение в ручном режиме. При необходимости они будут подгружаться на сервис «Поступление в вуз онлайн» автоматически за счет интеграции информационных систем.

К сервису дополнительно подключены новые системы, в том числе:

— цифровая платформа «Физическая культура и спорт»,

— государственный информресурс о детях, проявивших выдающиеся способности,

— информационная система в сфере развития добровольчества.