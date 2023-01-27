В России упрощен порядок подачи документов для поступления в вуз

Часть данных будет подгружаться автоматически.
Правительство РФ расширило возможности сервиса «Поступление в вуз онлайн». Теперь абитуриентам не придется заполнять часть сведение в ручном режиме. При необходимости они будут подгружаться на сервис «Поступление в вуз онлайн» автоматически за счет интеграции информационных систем.
К сервису дополнительно подключены новые системы, в том числе:
— цифровая платформа «Физическая культура и спорт»,
— государственный информресурс о детях, проявивших выдающиеся способности,
— информационная система в сфере развития добровольчества.
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26.01.2023 61