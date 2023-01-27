Дрозденко попал в топ-5 глав регионов России по эффективности работы

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Валентин Илюшин / Online47

Об этом свидетельствует новый рейтинг, составленный на основе информационного мониторинга в январе 2023 года.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко попал в топ-5 глав регионов России в информационном пространстве, передает Телеграм-канал «ПУЛ Telegram».

В основе рейтинга — показатели активности ведения страниц в соцсетях, индекса цитирования в СМИ, взаимодействия с населением и другие. По итогам исследования Александр Дрозденко занял пятое место с месячным значением KPI в 70%.

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25.01.2023 104
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