Дрозденко попал в топ-5 глав регионов России по эффективности работы

Об этом свидетельствует новый рейтинг, составленный на основе информационного мониторинга в январе 2023 года.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко попал в топ-5 глав регионов России в информационном пространстве, передает Телеграм-канал «ПУЛ Telegram».
В основе рейтинга — показатели активности ведения страниц в соцсетях, индекса цитирования в СМИ, взаимодействия с населением и другие. По итогам исследования Александр Дрозденко занял пятое место с месячным значением KPI в 70%.
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25.01.2023 104