Глава региона также поделился своими соображениями о том, какие специальности будут популярны в дальнейшем.

В День российского студенчества, который в стране отмечают 25 января, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вспомнил свои юношеские годы. Он отметил, что у него то время ассоциируется в первую очередь с людьми, которые его окружали.

Также глава региона высказался о будущих перспективах на рынке труда.

«Очень сильно будет востребована медицина, особенно все, что будет связано с биотехнологиями, лечением тяжелых заболеваний, в том числе рака. Фармакология уйдет очень далеко вперед, будут совершенно другие таблетки и средства лечения», — сказал Александр Дрозденко.