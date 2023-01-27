Мороз «нарисовал» узоры на мостах Петербурга — фото

Морозная погода в Петербурге за ночь на 27 января украсила узорами дороги и мосты города.

«Особенно удивил Благовещенский мост, вся северная сторона до высшей точки в рисунке, а южная часть в небольших разводах. Похолодание и ветер с севера, от этого и картина такая», — написал в своем тг-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Фото: t.me/kammeteo

Однако «картины» долго не продержатся: днем выглядит солнце и , скорее всего, растопит все.