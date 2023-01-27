Иностранец на «ВАЗ», которого тормозили пулями в Гатчинском районе, отделался штрафом в 3000 рублей

По информации ivbg.ru, водитель ВАЗ 21114 оштрафован на 3000 рублей по административной статье о неповиновении полиции. Погоня за ним произошла в ночь на 29 мая 2022 года в Гатчинском районе.

Сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль для проверки возле дома № 9 в деревне Вайя. Но водитель требования проигнорировал и сильнее нажал на газ.

Машина следовала на повышенной скорости по Киевскому шоссе, пока не была остановлена из табельного оружия. Водитель сдаваться не хотел и бросился бежать, но все-таки был задержан. Им оказался 28-летний выходец из ближнего зарубежья. Водительских прав у него не было.