У 102-летней пенсионерки украли 100 тысяч рублей из шкатулки под кроватью в Купчино

По информации ivbg.ru, 26 января в полицию обратилась 102-летняя жительница Витебской-Сортировочной улицы.
Женщина сообщила, что около двух недель назад (более точную дату она не помнит) после нескольких звонков мошенников обнаружила пропажу 100 тысяч рублей. Деньги хранились в шкатулке под кроватью.
Решается вопрос об уголовном деле.
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