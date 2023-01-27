У 102-летней пенсионерки украли 100 тысяч рублей из шкатулки под кроватью в Купчино

По информации ivbg.ru, 26 января в полицию обратилась 102-летняя жительница Витебской-Сортировочной улицы.

Женщина сообщила, что около двух недель назад (более точную дату она не помнит) после нескольких звонков мошенников обнаружила пропажу 100 тысяч рублей. Деньги хранились в шкатулке под кроватью.

Решается вопрос об уголовном деле.