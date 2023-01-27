Около Тихвина произошла авария

Столкнулись два автомобиля.

Авария с участием двух автомобилей произошла на подъезде к райцентру Тихвинского района Ленобласти — сообщает «47news». При столкновении пострадал один человек.

Авария произошла на западном подъезде к Тихвину 27 января, около четырёх часов дня. Судя по фото и видео, снятым на месте ДТП, столкнулись грузовик и легковушка.

В дорожной полиции сообщают, что есть пострадавший, личность которого пока устанавливается.

Ранее стало известно, что микроавтобус загорелся на пункте техосмотра в Кировске.