На Комендантском проспекте автомобиль налетел на школьницу

Девочка переходила дорогу, соблюдая все правила.

Юная жительница Приморского района Петербурга попала под машину, когда переходила дорогу по пешеходному переходу — сообщает «Мойка78».

На регулируемом пешеходном переходе напротив дома №57 по Комендантскому проспекту неизвестная машина сбила девочку. Свидетели произошедшего говорят, что на вид ребенку было около 12 лет.

В интернете появилась видеозапись с места аварии. На ней видно, что пострадавшая после наезда лежала на проезжей части. Прохожие оказывали ей первую помощь, пока не подъехал подъехал автомобиль реанимации.

Остальные детали ДТП пока остаются неизвестными.

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