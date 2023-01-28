Тетерева неожиданно сгрудились на льду Лахтинского залива

Оказалось, что птицы прилетают туда греться.

Фото с нахохлившимися пернатыми появились в группе Нижне-Свирского государственного заповедника во «ВКонтакте». На кадрах видно, что тетерева сидят льду и, кажется, не собираются его оставлять.

Эксперты нашли этому простое объяснение. Дело в том, что под толщей льда даже в минусовую погоду текут потоки незамерзающей воды — поэтому для пернатых это более комфортная локация, нежели суша.

Ранее стало известно, что в Сосновом Бору заметили краснокнижного орлана-белохвоста.