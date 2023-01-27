В Сосновом Бору заметили краснокнижного орлана-белохвоста

Автор: Гузель Галимова
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На Финском заливе около города Сосновый Бор в Ленобласти поселился орлан-белохвост. Он является одной из самых крупных хищных птиц России и занесен в Красную книгу страны.

Об удивительном госте рассказал биолог Павел Глазков.

В Сосновом Бору заметили краснокнижного орлана-белохвоста финский залив, Сосновый Бор, Павел Глазков, орлан-белохвост, Ленобласть
В Сосновом Бору заметили краснокнижного орлана-белохвоста финский залив, Сосновый Бор, Павел Глазков, орлан-белохвост, Ленобласть
В Сосновом Бору заметили краснокнижного орлана-белохвоста финский залив, Сосновый Бор, Павел Глазков, орлан-белохвост, Ленобласть
В Сосновом Бору заметили краснокнижного орлана-белохвоста финский залив, Сосновый Бор, Павел Глазков, орлан-белохвост, Ленобласть
В Сосновом Бору заметили краснокнижного орлана-белохвоста финский залив, Сосновый Бор, Павел Глазков, орлан-белохвост, Ленобласть
Фото: Людмила Пукинская

Орлан-белохвост специализируется на ловле крупной рыбы и околоводных птиц. Этой зимой орланы чувствуют себя комфортно на Финском заливе. Из-за аномально теплого января водоем почти полностью освободился от льда, а значит ничто не мешает успешной охоте.

В Ленобласти гнездятся около 30 пар орланов-белохвостов. Встретить их можно и в черте Петербурга.

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В Сосновом Бору заметили краснокнижного орлана-белохвоста финский залив, Сосновый Бор, Павел Глазков, орлан-белохвост, Ленобласть
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