Хранение покрышек в подземных паркингах обернется для автовладельцев крупным штрафом

Авторезину следует складировать в отдельных помещениях.

В России запрещено хранить автомобильные покрышки в подземных паркингах на местах, предназначенных для стоянки автомобилей. Пренебрегающим этим правилом, грозит штраф до 15 тысяч рублей — сообщает РИА Недвижимость.

Требованиями пожарной безопасности запрещено хранить на подземных автостоянках крупногабаритные, горючие и легковоспламеняющиеся предметы и материалы, в том числе и летнюю или зимнюю авторезину.

Согласно части 1 статьи 20.4 КоАП максимальный штраф для физлиц вырос в пять раз — до 15 тысяч рублей, для юрлиц штрафы увеличились вдвое — до 400 тысяч рублей.

При повторном же нарушении правил суммы штрафов возрастают для граждан и юрлиц до 20 и 800 тысяч рублей соответственно.

Ранее стало известно, что в Петербурге введут штрафы за добычу берёзового сока.