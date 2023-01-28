Недалеко от поселка имени Свердлова во Всеволожском районе нашли мертвого мужчину

Тело обнаружили на льду Невы прямо напротив знака «купаться запрещено». Фото: 18+

Обнаженное тело мужчины с остатками обгоревшей одежды нашли на льду Невы — сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

О жуткой находке возле поселка имени Свердлова во Всеволожском районе, рядом с пересечением 8-й линии и Овцинской улицы, сообщил в полицию прохожий около полудня 28 января.

Тело погибшего лежало прямо напротив знака «Купаться запрещено». На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее стало известно, что вышедший по УДО житель Ленобласти задержан за совращение ребенка на второй день свободы.