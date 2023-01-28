Недалеко от поселка имени Свердлова во Всеволожском районе нашли мертвого мужчину

Автор: Анастасия Щербакова
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Тело обнаружили на льду Невы прямо напротив знака «купаться запрещено». Фото: 18+

Обнаженное тело мужчины с остатками обгоревшей одежды нашли на льду Невы — сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

О жуткой находке возле поселка имени Свердлова во Всеволожском районе, рядом с пересечением 8-й линии и Овцинской улицы, сообщил в полицию прохожий около полудня 28 января.

Тело погибшего лежало прямо напротив знака «Купаться запрещено». На месте работают сотрудники экстренных служб.

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