Беглов дал понять, что выбрасывать соль на улицы Петербурга не перестанут

В городе не откажутся от использования антигололедного средства.

Температурные качели сделали Петербург зависимым от соли — сообщает «78.ru».

В ходе прямой линии губернатор Александр Беглов отчитался перед петербуржцами по вопросу уборки снега и борьбы с гололедом в зимний период.

Он подчеркнул, что в городе используются только те материалы, которые соответствуют нормативам, каждая партия проверяется.

— Я бы хотел обратить внимание, что соль — это компонент любых смесей против гололёда. Она применяется во всём мире: и в северных, и в южных широтах — без неё не обойтись. Но мы используем её только на дорогах и во дворах — отметил градоначальник.

По его словам, в городе будут постепенно сокращать долю песка, чтобы избежать пылевых бурь.

Ранее стало известно, что экс-работник железной дороги из Кингисеппа заплатит машинисту 100 тысяч рублей. Он избил его за медлительность.