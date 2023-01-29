Из оружейного сейфа в Ломоносовском районе вынесли 27 млн рублей, пока хозяева были за границей

По информации ivbg.ru, 26 января в полицию Ломоносовского района сообщили о том, что в двухэтажный дом в Кузнечном переулке в деревне Райкузи Горбунковского поселения побывал вор.

В здание он проник через окно. Злоумышленник вскрыл металлический оружейный сейф, в котором хранилось около 27,5 млн рублей. Следы взлома заметили соседи, присматривавшие за домом, пока хозяева были за границей.

Точная сумма ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются. Уголовного дело о краже в особо крупном размере заведено 27 января.