У коллекционера из Петербурга украли монеты царской чеканки и бриллианты на 6 млн рублей

По информации ivbg.ru, из квартиры 65-летнего петербуржца на улице Замшина неизвестный украл около 120 монет царской чеканки, старинное кольцо с пятью бриллиантами и золотые серьги.

Пропажу мужчина обнаружил еще 18 января, однако в полицию обратился лишь 10 дней спустя. На дверях и замках никаких повреждений специалисты не заметили, а охранной сигнализацией или видеонаблюдением квартира не оборудована.

Ущерб от действий преступника коллекционер оценил в шесть миллионов рублей. Решается вопрос об уголовном деле.