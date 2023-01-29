У коллекционера из Петербурга украли монеты царской чеканки и бриллианты на 6 млн рублей

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, из квартиры 65-летнего петербуржца на улице Замшина неизвестный украл около 120 монет царской чеканки, старинное кольцо с пятью бриллиантами и золотые серьги.

Пропажу мужчина обнаружил еще 18 января, однако в полицию обратился лишь 10 дней спустя. На дверях и замках никаких повреждений специалисты не заметили, а охранной сигнализацией или видеонаблюдением квартира не оборудована.

Ущерб от действий преступника коллекционер оценил в шесть миллионов рублей. Решается вопрос об уголовном деле.

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