У коллекционера из Петербурга украли монеты царской чеканки и бриллианты на 6 млн рублей

По информации ivbg.ru, из квартиры 65-летнего петербуржца на улице Замшина неизвестный украл около 120 монет царской чеканки, старинное кольцо с пятью бриллиантами и золотые серьги.
Пропажу мужчина обнаружил еще 18 января, однако в полицию обратился лишь 10 дней спустя. На дверях и замках никаких повреждений специалисты не заметили, а охранной сигнализацией или видеонаблюдением квартира не оборудована.
Ущерб от действий преступника коллекционер оценил в шесть миллионов рублей. Решается вопрос об уголовном деле.
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17.02.2022 8023