По информации ivbg.ru, 28 января около 11:00 на 45-м километре КАД возле Янино во Всеволожском районе произошло ДТП.

Иностранец ехал на Kia Rio, не справился с управлением и въехал в силовое ограждение слева. От удара автомобиль занесло еще и в ограждение справа.

Под колесами автомобиля оказалась 23-летняя девушка. За несколько минут до аварии она также въехала в ограждение и вышла на дорогу, чтобы осмотреть свой Mitsubishi Colt. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.