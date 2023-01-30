Рабочая неделя начнется в Ленобласти с метели и теплой погоды

Местами ожидается умеренный снег.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», с среду, 30 января, на территории региона ожидается облачная погода. Местами пройдет умеренный снег с метелью.

Днем столбики термометров покажут от -2 до +2 градусов. Порывы южного и юго-западного ветра местами достигнут 15-18 метров в секунду.

Водителей и пешеходов призывают быть осторожными из-за снежных наносов и гололедицы.