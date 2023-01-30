У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.
По информации паблика ООО НПО «Симаргл» в соцсети «ВКонтакте», в Петербурге незрячая женщина возвращалась домой после урока «Урока доброты и толерантности» вместе с собакой-поводырём. По дороге она, якобы случайно задела ребенка, после чего мать набросилась на Викторию с кулаками.
Агрессивная женщина оскорбляла Викторию и сообщила ей, что «слепые должны сидеть дома».
В результате пострадавшей потребовалась госпитализация. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Теперь она намерена подать заявление в правоохранительные органы.
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30.01.2023 7