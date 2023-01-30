Жителям Ленобласти рассказали, что материнский капитал в феврале 2023 года вырастет почти на 12%

Размер пособий по уходу за ребенком и единовременной выплаты при рождении малыша также увеличится на 11,9%.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с 1 февраля в России будет проиндексирован материнский капитал. Повышение составит 11,9%. Слова чиновника приводит Телеграм-канал нижней палаты парламента.
Размер стимулирующей выплаты на первого ребенка с 1 февраля составит 586 946,72 рубля. При рождении второго ребенка семья получит 775 628,25 рубля (доплата к первому материнскому капиталу составит 188 681,53 рубля). Спикер отметил, что помощь семьям и их поддержка являются приоритетными для властей и государственной политики.
Будут проиндексированы еще около 40 различных выплат, в том числе Ежемесячная денежная выплата.
Размер пособий по уходу за ребенком и единовременной выплаты при рождении малыша также увеличится на 11,9%.