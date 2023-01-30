Обгоревшее тело нашли в люке в Петербурге. Кто-то избавился от человека

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 29 января из канализационного люка в Полежаевском парке на проспекте Маршала Жукова в Санкт-Петербурге подняли обгоревшее до неузнаваемости человеческое тело.

Прибывшие на место полицейские не смогли установить ни возраст, ни пол. Рядом найдены перчатки, зажигалка, одеяло и палка со следами мазута или бензина.

По предварительным данным, это убийство, которое произошло где-то неподалеку. Затем тело завернули в одеяло, привезли на место, бросили в люк и уничтожили огнем.

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19.11.2022 975
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