Мальчик попал в реанимацию после катания на ватрушке в Ломоносовском районе

По информации ivbg.ru, 29 января в больницу был доставлен 13-летний мальчик, проживающий в деревне Келози Ломоносовского района.

Во время катания на ватрушке в парке он врезался в дерево и пострадал.

Врачи диагностировали у подростка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб легких, селезенки, печени и левого предплечья. Мальчика поместили в реанимацию.