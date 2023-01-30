Мальчик попал в реанимацию после катания на ватрушке в Ломоносовском районе

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 29 января в больницу был доставлен 13-летний мальчик, проживающий в деревне Келози Ломоносовского района.

Во время катания на ватрушке в парке он врезался в дерево и пострадал.

Врачи диагностировали у подростка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб легких, селезенки, печени и левого предплечья. Мальчика поместили в реанимацию.

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14.01.2023 2336
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