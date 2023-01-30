Россиянам рассказали, что нужно знать при продаже жилья

Госуслуги дает ответы на самые популярные вопросы собственников при сделках по продаже жилья.

Всегда ли нужно подавать декларацию 3-НДФЛ?

Только если жилье продано раньше минимального срока владения — 3 или 5 лет в зависимости от способа приобретения. При продаже позже этого срока декларация не подается.

В каких случаях минимальный срок владения составляет 3 года?

Жилье перешло по наследству, получено в дар от близкого родственника, по договору пожизненного содержания с иждивением, приватизировано или является единственным.

В остальных случаях — 5 лет.

Какое жилье считается единственным?

Для этого должны соблюдаться условия:

— на момент продажи квартиры, комнаты или дома нет другого жилья — личного или общего с супругом

— другое жилье есть, но его купили в течение 90 дней перед продажей

Как уменьшить налог при продаже квартиры?

Использовать вычеты:

— в размере расходов на приобретение при наличии документов

— в сумме 1 000 000 ₽, если документов нет или расходы меньше

С какого дня считается минимальный срок для сданной новостройки?

Со дня полной оплаты по договору участия в долевом строительстве или уступки права требования. Если продается квартира в строящемся доме, минимальный срок для освобождения от налога не действует. Для экономии на НДФЛ доход от продажи можно уменьшить на расходы при покупке.

Когда нужно подавать декларацию о доходе за 2022 год?

До 2 мая 2023 года.

Когда нужно заплатить налог с продажи жилья в 2022 году?

До 17 июля 2023 года.

Информация опубликована в официальном Телеграм-канале Госуслуг.