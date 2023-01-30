Правительство расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов

О расширении программы льготной ипотеки для IT-специалистов проинформировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как отмечается, с этого момента воспользоваться ей смогут сотрудники от 18 до 50 лет всех аккредитованных компаний. Что касается ставки, то останется прежней — до 5% годовых.

— Смягчаются и требования по заработной плате, при этом станет учитываться не только доход с основного места работы, но и по совместительству, — заявил глава Кабмина в ходе совещания со своими заместителями.

В частности, как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в период с 2022 по 2024 года порядка 50 тысяч IT-специалистов получат возможность взять льготную ипотеку на сумму около 240 млрд руб. Чиновник подчеркнул, что правительство упросило правила ее получения, в том числе были смягчены требования к зарплате.