92-летняя труженица тыла из Украины получила Российский паспорт

Удостоверение женщине выдали в Петербурге, куда она решила переехать.

В Петербурге 92-летняя гражданка Украины получила паспорт РФ — сообщает Мойка78.

40 лет уроженка Владимирской области, имеющая звание «Труженик тыла», жила в Одессе. Год назад она переехала к родственникам в Санкт-Петербург.

Теперь она проживает в квартире своей внучки в Красносельском районе. Паспорт она получила в торжественной обстановке, приняв присягу.

Ранее стало известно, что оформить российский паспорт можно будет за пять дней.