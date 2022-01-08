С 1 июля оформить российский паспорт можно будет за пять дней

Как сообщает ТАСС, сроки оформления российского паспорта в 2022 году сократятся до пяти дней независимо от места жительства и причин замены документа. Сейчас этот процесс занимает от 10 дней до месяца.

С 1 июля россияне смогут оформить паспорт в течение пяти рабочих дней. При этом место жительства, фактического пребывания и обстоятельства замены на срок не влияют.

На момент подготовки публикации оформление паспорта занимает 10 дней, если документы поданы по месту регистрации. В остальных случаях процесс может затянуться на месяц. Норма будет действовать и при оформлении паспорта с электронным носителем.