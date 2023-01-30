Общественные туалеты «Водоканала» в Петербурге будут бесплатными

В 2023 году все общественные туалеты, находящихся в ведении ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», останутся бесплатными. Соответствующее постановление подписал Александр Беглов.

Предприятие получит субсидию на возмещение затрат на туалеты и фонтаны. Как отметили в Смольном, субсидия на фонтаны составит 244 млн рублей, на туалеты – 484 млн рублей. Это позволит «Водоканалу» обеспечить работу 112 фонтанов и фонтанных комплексов и 264 общественных туалетов.

Напомним, что общественные туалеты Водоканала в Петербурге стали бесплатными с 1 января 2022 года.