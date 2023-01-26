Пара из Подпорожья приняла участие в реалити-шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!»

Автор: Гузель Галимова
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Влюбленные из Ленобласти Егор и Алина стали участниками реалити-шоу «Четыре свадьбы», в котором невесты вступают в борьбу за звание лучшей свадьбы и денежного приза.

Пара из Подпорожья приняла участие в реалити-шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!» Четыре свадьбы, телешоу, Подпорожье, Ленобласть
Пара из Подпорожья приняла участие в реалити-шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!» Четыре свадьбы, телешоу, Подпорожье, Ленобласть
Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»

По правилам шоу, четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале участницы голосуют, выставляя баллы за свадебное платье, банкетное меню и оформление зала.

Пара из Ленобласти устроила торжество в провинциальном стиле с бюджетом 300 тысяч рублей. Фишкой влюбленных стал эвкалиптовый цвет.

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