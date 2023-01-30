Психолог объяснила нападение на незрячую в Петербурге состоянием аффекта

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

На женщину, случайно задевшую тростью ребенка, обрушились удары.

По мнению психолога Татьяны Гилевой, затеявшая скандал особа в какой-то момент просто потеряла над собой контроль.

«Может быть, такое состояние связано с актуальным эмоциональным напряжением, может быть какие-то сильно удержанные чувства или что-то, что беспокоило до. В любом случае в такой вспышке человек может даже не помнить, что он делал», — поделилась она в интервью «78.ru».

Напомним, взбудораживший общественность инцидент произошел на Тихорецком проспекте несколькими днями ранее. Незрячая женщина случайно задела тростью ребенка, за что на нее немедленно обрушились удары со стороны его матери.

Автор