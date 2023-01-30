На женщину, случайно задевшую тростью ребенка, обрушились удары.

По мнению психолога Татьяны Гилевой, затеявшая скандал особа в какой-то момент просто потеряла над собой контроль.

«Может быть, такое состояние связано с актуальным эмоциональным напряжением, может быть какие-то сильно удержанные чувства или что-то, что беспокоило до. В любом случае в такой вспышке человек может даже не помнить, что он делал», — поделилась она в интервью «78.ru».

Напомним, взбудораживший общественность инцидент произошел на Тихорецком проспекте несколькими днями ранее. Незрячая женщина случайно задела тростью ребенка, за что на нее немедленно обрушились удары со стороны его матери.