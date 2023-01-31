В МВД сообщили, что за прошлый год из российского гражданства вышли 40 человек

За прошедший год 40 человек вышли из российского гражданства. Соответствующие данные приводит Министерство внутренних дел (МВД) РФ.
В 2022 году выход из гражданства Российской Федерации на территории РФ оформлен 40 заявителям, – рассказали в ведомстве.
В МВД объяснили, что процедура проходит на основании добровольного волеизъявления граждан. Те, кто живет в России, должны подать заявление в подразделение по вопросам миграции МВД по месту проживания, если же человек находится за рубежом, ему нужно обратиться в диппредставительство или консульство РФ в стране, где он постоянно проживает.
Рассмотрение заявки требует не более года, в упрощенном порядке быстрее – не более трех месяцев. Отклонить ее могут, если россиянин не выполнил перед своей страной обязательство, установленное законом, является обвиняемым или осужденным по уголовному делу, в последнем случае речь идет об исполнении назначенного судом приговора.
Кроме того, отказать в выходе из гражданства могут, если человек не имеет другого гражданства или у него нет гарантий, что он его получит. Об этом пишет ТАСС.