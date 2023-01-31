Сотрудница завода в Петербурге отравилась на работе тяжелыми металлами

Как сообщает 78.ru, в Выборгском районе Санкт-Петербурга выясняются обстоятельства отравления на производстве.
В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе 31 января около 01:00 доставили 53-летнюю жительницу Выборгского шоссе. Врачи диагностировали у пострадавшей отравление тяжелыми металлами.
По словам пациентки, она отравилась 24 января на рабочем месте на расположенном на улице Курчатова заводе. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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24.05.2022 2308