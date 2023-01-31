Житель Новгородской области избил коллегу в Тосненском районе, после чего укрыл одеждой и сбежал

По информации ivbg.ru, житель Новгородской области обвиняется в покушении на убийство в Тосненском районе Ленинградской области. Следствие полагает, что в январе 2021 года он выпивал с коллегой по работе, поссорился с ним и избил.
Посчитав, что избитый скончался, обвиняемый забросал его одеждой, чтобы скрыть следы преступления, и сбежал. Избитого нашел другого коллега и вызвал скорую. Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь.
Тосненская городская прокуратура 31 января сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу по статье о покушении на убийство.
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23.06.2022 2374