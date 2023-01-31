Фото: карманника-рецидивиста задержали за кражу телефона в вагоне метро в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, в полицию Санкт-Петербурга еще 1 ноября 2022 года обратилась женщина. Она рассказала, что в вагоне поезда у нее из кармана пальто вытащили смартфон iPhone 11 стоимостью 30 тысяч рублей.

Было заведено уголовное дело о краже.

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Фото: ГУ МВД

Подозреваемого задержали 30 января около дома № 41 на Пулковском шоссе. Им оказался 50-летний мужчина, который ранее был неоднократно судим за аналогичные преступления.

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17.11.2022 7744
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