Фото: карманника-рецидивиста задержали за кражу телефона в вагоне метро в Петербурге

По информации ivbg.ru, в полицию Санкт-Петербурга еще 1 ноября 2022 года обратилась женщина. Она рассказала, что в вагоне поезда у нее из кармана пальто вытащили смартфон iPhone 11 стоимостью 30 тысяч рублей.

Было заведено уголовное дело о краже.

Подозреваемого задержали 30 января около дома № 41 на Пулковском шоссе. Им оказался 50-летний мужчина, который ранее был неоднократно судим за аналогичные преступления.