В Приозерском районе Ленобласти завершилось первенство Центрального и Северо-Западного федеральных округов по горнолыжному спорту.

Спортсмены из Ленобласти завоевали сразу 15 медалей: пять золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые медали.

Так, в командных зачетах сборная Ленобласти в возрастной категории 13-14 лет заняла первое и третье места, спортсмены 16-17 лет — золото и серебро. В личных зачетах первые места в дисциплине «Слалом» взяли Мария Колготина и Афанасий Романов. «Золото» также завоевала Милена Назарова и Валерия Шибеко в дисциплине «Параллельный слалом».

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Всего в соревнованиях участие приняли более 130 спортсменов из разных регионов России. В апреле Ленинградская область примет финал Кубка России по горнолыжному спорту.