Специалисты Росприроднадзора определили, откуда в реку Охту попали нефтепродукты

Руководитель федеральной службы Светлана Радионова назвала источник загрязнения.

Нефтепродукты попали в воду через выпуск, который находится на балансе Северной ТЭЦ — сообщает «ЛЕНТВ24».

Об этом в своем телеграм-канале поведала руководитель федеральной службы Светлана Радионова во вторник, 31 января.

По результатам обследования инспекторы установили, что нефтепродукты попали в Охту вместе со сточными водами. Пробы направлены в лабораторию для определения концентрации загрязняющих веществ.

В месте сброса было установлено превышение показателей по нефтепродуктам. Ранее Северная ТЭЦ отрицала свою причастность к загрязнению водоема.

Ранее стало известно, что река Охта в Мурино продолжает страдать от нефтепродуктов.