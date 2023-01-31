Расходы на развитие транспорта в Петербурге в этом году вырастут

Смольный планирует потратить 105 млрд рублей.

На развитие транспортной инфраструктуры в Петербурге в 2023 году потратят не меньше, чем в прошлом. Об этом пишет «Петербургский дневник».

В этом году средства из федерального бюджета увеличили с 5,8 млрд до 9 млрд рублей. Продолжится активное возведение новых станций метро, ремонт дорог и трамвайных путей, строительство остановок общественного транспорта.

Фото: пресс-служба КРТИ

Ранее стало известно, что в Петербурге до конца 2023 года планируют достроить все проблемные дома.